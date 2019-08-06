В Кировском районе Уфы из-за шквалистого ветра упали деревья и сорвало покрытие газона
Фото: администрация г. Уфы
УФА, 6 авг 2019. /ИА «Башинформ»/.
В Кировском районе г. Уфы, по данным Управления гражданской защиты, шквалистое усиление ветра стало причиной падения шести деревьев за последние сутки. Ущерб причинен одному автомобилю, пострадавших нет.
Работы по сносу поврежденных деревьев и мусор, оставшийся после них, ликвидировали специалисты МБУ служба по благоустройству Кировского района.
Также порывы ветра сорвали участок искусственного покрытия на спуске от отеля «Хилтон» к этно-парку «Ватан». По данным мэрии, здесь последствия порывов ветра в 20.00 часов еще не были устранены.