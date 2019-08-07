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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Экологи признали озеро Кандрыкуль в Башкирии слабо загрязненным

ОБЩЕСТВО

УФА, 6 авг 2019. /ИА «Башинформ», Розалия Валеева/.

Экологи назвали озеро Кандрыкуль в Туймазинском районе Башкирии «слабо загрязненным». Это следует из доклада о состоянии природных ресурсов и окружающей среды, подготовленном специалистами Минэкологии республики.

Озеро расположено в бассейне реки Усень. Загрязняется неорганизованными стоками с объектов агропромышленного комплекса, смывами с территорий населенных пунктов и рекреационных объектов.

Вода в озере в 2018 году сохранялась в пределах второго класса «слабо загрязненная». Содержание соединений марганца снизилось и по среднему уровню не превышало трех ПДК.

Аммонийный азот, хлориды, соединения железа и органические вещества в воде в пределах нормы. Фенолов, нефтепродуктов, соединений никеля, цинка, меди — не обнаружено. Природный фон содержания солей серной кислоты фиксировался на уровне 3 ПДК, превышение наблюдалось во всех пробах, максимальное значение — не более 4 ПДК.

В 2018 году в Башкирии случаев высокого и экстремально высокого загрязнения поверхностных вод не зарегистрировано.

Теги: экология
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