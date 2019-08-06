Студент Башкирского агроуниверситета Артур Кутлубаев выиграл грант форума «iВолга 2.0»
Студент Башкирского агроуниверситета Артур Кутлубаев выиграл грант форума «iВолга 2.0» Фото: пресс-служба БГАУ
УФА, 6 авг 2019. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.
Студент факультета агротехнологий и лесного хозяйства Башкирского государственного аграрного университета Артур Кутлубаев выиграл грант молодежного форума Приволжского федерального округа «iВолга 2.0». Размер гранта составил 150 тысяч рублей.
Как сообщили в пресс-службе вуза, проект Артура Кутлубаева, победивший в номинации «Развитие социальных лифтов», посвящен созданию кружка робототехники, ориентированного на решение задач в сельском хозяйстве.
«В кружке смогут заниматься как студенты Башкирского аграрного университета, так и школьники выпускных классов. Программа обучения включает изучение базовых основ программирования, работу с конструкторскими наборами, сборку виртуальных моделей», — рассказал Артур Кутлубаев.Самые перспективные разработки будут использованы в работе по комплексной автоматизации АПК республики.