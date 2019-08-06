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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Студент Башкирского агроуниверситета Артур Кутлубаев выиграл грант форума «iВолга 2.0»

ОБЩЕСТВО
Фото: пресс-служба БГАУ

Студент Башкирского агроуниверситета Артур Кутлубаев выиграл грант форума «iВолга 2.0» Фото: пресс-служба БГАУ

УФА, 6 авг 2019. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Студент факультета агротехнологий и лесного хозяйства Башкирского государственного аграрного университета Артур Кутлубаев выиграл грант молодежного форума Приволжского федерального округа «iВолга 2.0». Размер гранта составил 150 тысяч рублей.

Как сообщили в пресс-службе вуза, проект Артура Кутлубаева, победивший в номинации «Развитие социальных лифтов», посвящен созданию кружка робототехники, ориентированного на решение задач в сельском хозяйстве.

«В кружке смогут заниматься как студенты Башкирского аграрного университета, так и школьники выпускных классов. Программа обучения включает изучение базовых основ программирования, работу с конструкторскими наборами, сборку виртуальных моделей», — рассказал Артур Кутлубаев.
Самые перспективные разработки будут использованы в работе по комплексной автоматизации АПК республики.

Теги: грант, молодежный форум, iВолга, iВолга 2.0
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