Фото: МЧС по РБ В Башкирии молодой мужчина вытащил детей из горящего дома Фото: МЧС по РБ

УФА, 6 авг 2019. /ИА «Башинформ»/.

В селе Ильтебаново Учалинского района произошел пожар в большом жилом доме с пристроем.

5 августа мальчик 2005 года рождения вместе со своей сестрой 2010 года рождения были дома. Мальчик спал. Девочка почувствовала запах гари. Она пошла в сторону пристроя и, открыв дверь, увидела сильный огонь. Побежала будить старшего брата. Ребята позвонили маме, которая была неподалеку, и сообщили о случившемся. Она поспешила домой.

Дети, хоть и вовремя заметили пожар, разбить окна и выбраться из дома не могли, дверь также была заблокирована.

Рустам Агзамов проезжал на своем автомобиле мимо загоревшегося дома. Заметив дым и напуганную женщину, бегающую во дворе дома (это была мать детишек), Рустам Исмагилович разбил окно, выбил раму, вытащил девочку и помог выбраться мальчику.

В МЧС отметили, что в условиях, сопряженных с риском, не думая о том, что может погибнуть, Рустам Агзамов действовал быстро и решительно. Главное управление МЧС России по Республике Башкортостан ходатайствует о награждении Рустама Агзамова ведомственной наградой МЧС России.