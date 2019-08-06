Фото: ИА «Башинформ» МЧС по Башкирии вновь предупреждает об усилении ветра до 20 м/с Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 6 авг 2019. /ИА «Башинформ»/.

МЧС по Башкирии вновь предупреждает о шквалистом ветре. По данным Башкирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды с 20 часов 6 августа до 20 часов 7 августа в Республике Башкортостан ожидается облачная погода с прояснениями. Местами небольшие дожди, по северу до умеренных. Ветер западный 7-12 м/с, ночью с порывами до 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью +7,+12°, при прояснении до +2°, днём +15,+20°.

Главное управление МЧС России по Республике Башкортостан напоминает, что при усилении ветра до 20 м/с качаются стволы деревьев, гнутся большие ветки, против такого ветра трудно идти. В результате интенсивной ветровой нагрузки могут быть опрокинуты установленные вдоль улиц рекламные щитовые установки.