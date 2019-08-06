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На улице Ленина в Уфе открылся новый ресторан современной русской кухни «Русские Сезоны»

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ОБЩЕСТВО
Фото: Русские Сезоны

На улице Ленина в Уфе открылся новый ресторан современной русской кухни «Русские Сезоны» Фото: Русские Сезоны

УФА, 6 авг 2019.

В центре Уфы, напротив знаменитого фонтана «Семь девушек», открылся новый ресторан «Русские Сезоны». Новое заведение стало местом авторского переосмысления традиционной русской кухни, построенной вокруг понятных и любимых всеми блюд, но в новой современной форме и на новом уровне.

В меню представлены мясные и рыбные блюда, горячие и холодные закуски, классические русские разносолы и авторские салаты из свежих овощей. Фирменные блюда – жульен из раков с бочковым огурцом, стерлядь с икорным соусом, дальневосточный гребешок с беконом и яблоком.

«Сезоны» в названии ресторана отразились в максимальном использовании свежих ягод, фруктов, овощей и грибов летом, заготовок, солений, квашений и прочих припасов — зимой. Кроме того, здесь предполагаются сезонные гастроли известных и знаменитых поваров из столицы и зарубежья. «Кому-то название проекта напомнит знаменитого Дягилева с его Русскими сезонами в Париже, что тоже правильно. Ресторан получился дорогим, статусным», – отмечают создатели заведения.

Концепция «Русских Сезонов» укладывается в формулу: современная, сытная и очень вкусная кухня, которая меняется и адаптируется от сезона к сезону. Подстраиваясь под естественную окружающую среду, природу и времена года, такая переосмысленная локальная кухня становится приметой времени.

Многие блюда в меню готовятся в печи: большая белая печь занимает центральное место в заведении, ее заметно даже с улицы. В печи пекутся пироги, курники и кулебяки, томятся щи с грибами, доходят ароматные ребра и другие шедевры русского стола.

Поскольку ресторан открылся в Уфе, конечно, не обошлось без локальных деликатесов: туриста удивят вареники с кониной и картофелем, копчёная грива коня (в основе – специально приготовленное мясо башкирских лошадей). Роль главного блюда отведена гусю: его запекают целиком, подают с дымком, в сопровождении фруктов и ягод. Есть возможность отведать эту ароматную птицу, просто заказав оливье с гусём.

За профессиональный подход настоящего фаната русской кухни отвечает шеф Наталья Альгина. Два десятка лет работы поваром в Москве в нескольких ресторанах Гийома Жоли, затем в Сергиевом Посаде в ресторане «Пришвин» под руководством мишленовца Адриана Кетгласса, затем с Александром Волковым-Медведевым в качестве его су-шефа в его популярном проекте Ruski в московском Сити. А теперь Наталья встала у руля кухни «Русских Сезонов».

Интерьер прекрасно отражает стремление к роскоши, комфорту и яркому отдыху, хотя и не без современной сдержанности. Много внимания к деталям, к дорогим материалам, но каждый элемент на своем месте и играет свою роль.

В ресторане два зала и около ста посадочных мест, есть и небольшая сцена, которая предполагает концертную программу. Большой зал выполнен в темных и контрастных тонах, малый зал с панорамными окнами, которые выходят на главную улицу города, вышел светлым и воздушным. Каждый гость ресторана «Русские Сезоны» встретит здесь то, что ему по душе.

Теги: рестораны
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