Фото: ИА «Башинформ» На школьные автобусы и автомобили скорой помощи дополнительно выделят 10 млрд рублей Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 6 авг 2019. /ИА «Башинформ», Розалия Валеева/.

Из резервного фонда Правительства России выделяется 10 млрд рублей для дополнительной поставки не менее 1,2 тысяч новых автомобилей скорой медицинской помощи и 2,2 тысяч школьных автобусов в субъекты Федерации. Об этом сообщается на сайте﻿ Правительства России.

Средства выделяются для дополнительной поставки в 2019 году в субъекты Федерации новых автомобилей скорой медицинской помощи и школьных автобусов российского производства (5 млрд рублей на закупку автомобилей скорой медицинской помощи и 5 млрд рублей на закупку школьных автобусов). На автобусах можно будет перевозить детей школьного и при необходимости дошкольного возраста.

Минпромторгу России поручено подготовить доклад о целевом и эффективном использовании бюджетных средств до 1 февраля 2020 года.