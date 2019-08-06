Фото: пресс-служба ГФИ по Башкирии Участница «iВолги»: на выигранный грант мы помогаем выхаживать недоношенных детей Фото: пресс-служба ГФИ по Башкирии

УФА, 6 авг 2019. /ИА «Башинформ»/.

По итогам молодежного форума Приволжского федерального округа «iВолга-2.0» представители Башкортостана выиграли восемь грантов на поддержку своих проектов в разных сферах — науке и образовании, робототехнике, медицине. Айгуль Нуриева, выпускница Башкирского государственного медицинского университета, в этом году впервые оказалась на Мастрюковских озерах, но уже произвела на членов экспертной комиссии большое впечатление. Девушка представила проект с незатейливым названием «Торопыжки», который, однако, призван решать довольно сложную социальную и медицинскую проблему. Вместе со своими соратниками при родильных домах Айгуль помогает мамам выхаживать недоношенных детей, оказывая при этом психологическую поддержку родителям.

«По данным Всемирной организации здравоохранения, недоношенными рождается около 10 процентов детей. В республиканском перинатальном центре ежегодно рождается тысяча таких малышей. В Башкортостане младенцев с экстремально низкой массой тела (от 500 граммов) начали выхаживать с 2012 года, поэтому компетентной информации в сети интернет или других источниках знаний крайне мало. Вместе с докторами-неонатологами, психологами мы рассказываем родителям о том, как выходить малыша», — рассказывает Айгуль.

По ее словам, на выигранный грант, а это 290 тысяч рублей, она проведет обучение волонтеров, закупит массажеры, мячи, аудиотехнику для проведения музыкотерапии. Сейчас ребята приступают к работе в уфимском родильном доме №4. В команде Айгуль 40 человек, которые по зову сердца выбрали своей миссией спасать жизни маленьких пациентов. Сегодня Айгуль планирует расширять свой проект и продолжать учебу в ординатуре по направлению детской неврологии.

В этом году «iВолга 2.0» вышла на международный уровень, собрав представителей десяти государств ближнего зарубежья. Эксперты форума отмечают высокий уровень представленных проектов. С идеями новаторов ознакомился и полномочный представитель Президента РФ в ПФО Игорь Комаров, под чьим патронатом проходит молодежный форум.