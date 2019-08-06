Как подготовиться к отпуску и всё успеть: полезные советы от МегаФона

УФА, 6 авг 2019.

С чем ассоциируется у большинства жителей нашей республики лето? Один из самых популярных ответов — отпуск. Одни отправятся на дачу, другие расширят географию отдыха и посетят разные уголки России, а третьи махнут в Европу или Азию, чтобы погрузиться в совершенно иную атмосферу.

Частенько подготовка к отпуску получается скомканной, а непроработанные моменты дают знать о себе уже на отдыхе. Мы подготовили для вас полезный список дел, которые обязательно нужно выполнить перед поездкой. И еще — бонус в конце статьи.

За неделю до путешествия

— Составить список вещей, которые вы планируете взять с собой. Через день перечитайте его внимательно — наверняка, треть из списка можно безболезненно вычеркнуть или, наоборот, добавить что-то полезное.

— Заплатить по счетам, чтобы, приехав с отдыха, не тратить оставшийся бюджет. Это касается и кредитов — даже если не подошло время платежа, лучше внести сумму заранее.

— Проверить гаджеты, которые вы собираетесь взять с собой. Будет обидно, если в день отъезда выяснится, что шнур зарядки для телефона функционирует через раз, а карта памяти фотоаппарата вот-вот откажется работать.

— Обдумать предстоящий маршрут — может, есть более удобный по времени и менее затратный способ добраться до места назначения, вокзала или аэропорта.

— Составить список мест, где хочется побывать. Узнайте, как можно до них добраться с наименьшими трудностями. Помните про резервные варианты — метро, автобус или велопрокат. Найдите, где можно несколько минут отдохнуть, а где — недорого и вкусно перекусить. Бывалые путешественники с удовольствием делятся такой информацией в интернете.

За два дня до отъезда

— Собрать чемодан. Пусть лучше он стоит готовый заранее, это лучше, чем в последний день пытаться запихнуть в него всё самое необходимое.

— Попросите соседей забирать корреспонденцию из почтового ящика. Во-первых, из соображений безопасности, во-вторых — чтобы не потерялись важные счета и письма.

— Проверить, всё ли вы взяли: лекарства, документы. Распечатайте дорожные документы — посадочные талоны, билеты, копии паспорта. Пригодится.

— Оповестить близких о своем маршруте, названии страны, области, отеля — всё это важно. Выходите на связь как можно чаще, ведь вашим друзьям и родственникам приятно разделить с вами радости путешествия.

Связно о связи

Многие считают, что каждый день или через день звонить домой — это дорого, и проще вообще не звонить и не выходить в интернет. Или, например, пользоваться отельным wi-fi.

Только за пределами отеля вы не сможете проложить маршрут до запланированных к посещению мест, не найдете информацию о режиме работы достопримечательностей и не откроете карту местности.

А что, если купить сим-карту местных мобильных сетей? Это хороший вариант, если ваши собеседники — друзья или родственники — находятся в стране, где вы проведёте свой отпуск. В большинстве случаев всё равно придётся оповещать близких и коллег о новом номере. Входящие и исходящие звонки в Россию в таком случае всё равно влетают в копеечку. Да и выбрать подходящий тариф будет непросто — километры текста на иностранном языке совсем не то, что хочется читать на отдыхе.

Роуминг, гудбай!

Такие сложности могут оставить неприятный осадок. К тому же настройки телефона автоматически обновляют все загруженные приложения. А это может привести к незапланированным расходам.

Проще всего воспользоваться предложением, которое проверено путешественниками. Оказывается, услуги МегаФона помогут оставаться на связи и не тратить много денег на разговоры и интернет. Для поездок по России — это безроуминговое пространство, а для заграничных поездок — услуга «Роуминг, гудбай!». Это позволит вам общаться с родными и коллегами в обычном режиме, стоимость звонков и вам, и им будет по домашним тарифам. Абонентская плата — невысока, польза — несомненна. А ещё с услугой можно сэкономить. Ведь плата списывается только в те дни, когда вы выходили в интернет, звонили в Россию или принимали входящие звонки. Заинтересовались? Вот еще выгодное предложение — начиная с 24 июня 2019 года новые абоненты тарифов «Включайся! Выбирай», «Включайся! Смотри» и «Включайся! Премиум» получают доступ к невероятной опции — возможности вернуть себе 100% от суммы абонентской платы по тарифу и даже трат на международный роуминг за месяц подключения и за последующий календарный месяц.

Важно: на время поездки лучше подключить автоплатёж от банка, тогда вы не уйдёте в минус и будет всегда на связи.

День отъезда

Итак, со связью разобрались. Чемодан собран. Документы сложены. Не забудьте перед отъездом вынести мусор, полить цветы, закрыть окна, задёрнуть шторы. Ещё раз мысленно пробегитесь по списку необходимых вещей. И обязательно возьмите с собой хорошее настроение, позитивный настрой и веру в чудеса! Только тогда ваш отпуск станет незабываемым и подарит самые лучшие эмоции, которые зарядят вас энергией на весь следующий год.

Бонус:

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В переводе с английского языка: кэшбэк — возврат денежных средств.