УФА, 6 авг 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Уфе сократилось число судей. Это произошло в связи со вступлением в силу республиканского закона об упразднении и создании судебных участков и должностей мировых судей Республики Башкортостан, сообщили в пресс-службе Госсобрания РБ. В соответствии с документом, в Ленинском районе Уфы упразднены судебный участок №4 и должность мирового судьи. Все дела переданы участку №7. Одновременно с этим в Уфимском районе созданы дополнительный судебный участок №4 и должность мирового судьи.

«Таким образом, в Уфе число судей сократилось, а в Уфимском районе увеличилось, – прокомментировал спикер парламента республики Константин Толкачев. – Сделано это из-за сложившейся диспропорции в загруженности мировых судей. В Ленинском районе Уфы проживают около 86 тысяч человек. На каждый из семи судебных участков приходилось около 12,3 тысячи. Это меньше нижнего предела в 15 тысяч, установленного федеральным законодательством. В то же время в Уфимском районе республики проживает 91,4 тысячи человек, а мировых судей там было всего трое. Нагрузка на каждого судью составляла более 30 тысяч человек, хотя законодательно установленный «потолок» – 23 тысячи. Принятый парламентом республики Закон об изменении структуры судебных участков обеспечивает более равномерную нагрузку, а значит, и более эффективную работу мировых судей».