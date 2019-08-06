Фото: ИА «Башинформ» В Башкирии многодетная семья добилась выплаты, просроченной из-за чиновничьей волокиты Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 6 авг 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Башкирии многодетная семья добилась выплаты субсидии на приобретение жилья, просроченной из-за бюрократической волокиты. Супруги с пятью детьми — жители Кумертау, стали участниками программы «Обеспечение жильем молодых семей» и в конце 2017 года получили свидетельство на выплату 1,4 млн рублей.

Они купили дом в райцентре Иглино и обратились в администрацию за получением средств. Однако решение по их заявке не было принято до конца года, и деньги возвратились в республиканский бюджет. Срок действия документа истек в июле 2018 года, а семья так и не получила субсидию — теперь ситуацию проволокитили в Госстрое.

Супруги обратились в прокуратуру. Было подано представление в правительство, и семья в итоге получила деньги, сообщили в республиканской прокуратуре.