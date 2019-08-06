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6 августа Вторник

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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Башкирии проводят онлайн-опрос потребителей и предпринимателей

ОБЩЕСТВО

УФА, 6 авг 2019. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Министерство экономического развития Башкирии до 30 сентября проводит онлайн-опрос потребителей и предпринимателей. Опрос проводится в рамках ежегодного мониторинга состояния и развития конкуренции на рынках товаров и услуг республики.

Как подчеркнули в пресс-службе ведомства, опрос анонимный.

Его цель – определить уровень удовлетворенности потребителей доступностью, качеством, ценой товаров и услуг на местных рынках. В свою очередь, предпринимателям предстоит оценить условия ведения бизнеса в республике, в своем городе или районе.

Кроме того, Минэкономразвития впервые проанализирует сферу финансовых услуг, оказываемых на территории республики, оценит уровень финансовой грамотности потребителей и предпринимателей.

Анализ итогов опроса позволит разработать меры по повышению эффективности деятельности органов власти по созданию условий для развития частного сектора экономики и повышения уровня удовлетворенности потребителей товарами и услугами на развиваемых рынках.

Теги: опрос, потребители, предприниматели
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