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6 августа Вторник

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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Уфе из-за урагана частный сектор остался без электричества

ОБЩЕСТВО
Фото: Управление гражданской защиты Уфы

В Уфе из-за урагана частный сектор остался без электричества Фото: Управление гражданской защиты Уфы

УФА, 6 авг 2019. /ИА «Башинформ»/.

Частный сектор в Демском районе Уфы остался без света после ночного разгула стихии. Как сообщили в Управлении гражданской защиты, деревья в результате сильного ветра упали на линии электропередачи. В итоге без света остались жители частных домов по улице Молодежная, Черешневая и Центральная. Здесь последствия аварии устранили оперативно.

На улицах Новороссийской, Альшеевской и Магистральной электроснабжение восстанавливают.

Ранее агентство «Башинформ» сообщало о том, что в Уфе за прошедшие сутки зарегистрировано 17 случаев падения деревьев. Также зафиксирован случай срыва баннера.

Теги: ураган, МЧС, Управление гражданской защиты Уфы
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