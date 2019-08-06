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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В селах Башкирии, где нет автостанций, предложили построить транспортно-пересадочные узлы

ОБЩЕСТВО
Фото: Глава РБ

В селах Башкирии, где нет автостанций, предложили построить транспортно-пересадочные узлы Фото: Глава РБ

УФА, 6 авг 2019. /ИА «Башинформ»/.

Предложение об обустройстве транспортно-пересадочных узлов в Башкирии озвучили на совещании «Транспортный и строительный час». В Госомтрансе РБ изучили ситуацию в 27 населенных пунктах вместе с представителями «Башавтотранса» и Куйбышевской железной дороги.

На первом этапе предлагается создать вокзал и автостанцию в Давлеканово, Раевском, Иглино и Чишмах с организацией продажи билетов как на автобусы, так и на железнодорожный транспорт. Там же хотят смонтировать парковку и зоны ожидания для пассажиров, систему информирования.

По мнению глав некоторых муниципалитетов, это решение не сможет реализоваться в полной мере из-за планировки территории и отсутствия больших свободных площадок. Гендиректор «Башавтотранса» предложил строить транспортно-пересадочные узлы в первую очередь там, где сегодня нет автостанций.

Врио главы Башкирии Радий Хабиров поручил грамотнее проработать вопрос и учесть позиции муниципалитетов.

Ранее агентство «Башинформ» сообщало о том, что в Уфе на маршруты выпустят еще 100 новых автобусов.

Теги: транспортно-пересадочные узлы
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