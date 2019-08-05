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В Башкирии бывшего прокурора будут судить за взяточничество

ОБЩЕСТВО
Фото: СКР по РБ

В Башкирии бывшего прокурора будут судить за взяточничество Фото: СКР по РБ

УФА, 5 авг 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Башкирии завершено расследование уголовного дела в отношении 40-летнего бывшего Учалинского межрайонного прокурора по обвинению в получении взятки в крупном размере.

Как установлено следствием, обвиняемый с 2016 по 2018 год получал от местного предпринимателя незаконное денежное вознаграждение за покровительство. Бизнесмену принадлежали три предприятия по разработке месторождений, добыче полезных ископаемых и обработке природного камня.

«В случаях выявления прокуратурой и органами контроля нарушений действующего законодательства, прокурор не применял входящие в его полномочия меры прокурорского реагирования, а также оказывал давление на руководство органов контроля или иным образом оказывал содействие предпринимателю, чтобы избежать привлечения его к ответственности за допущенные нарушения», — говорится в сообщении регионального Следственного комитета.

За два года чиновник получил взятку на общую сумму более 660 тысяч рублей.

Уголовное дело было возбуждено по результатам оперативно-розыскной деятельности Управления ФСБ России по республике. В ходе следствия обвиняемый свою вину не признал, пояснив, что деньги брал в долг.

Сейчас уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Теги: СКР по РБ, взяточничество
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