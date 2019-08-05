Фото: ИА «Башинформ» В Башкирии МЧС предупреждает об усилении ветра Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 5 авг 2019. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

С 5 по 6 августа в республике ожидается усиление ветра, сообщает МЧС по Башкортостану.

По данным Башгидрометцентра, с 20 часов 5 августа до 20 часов 6 августа по республике ожидается облачная погода с прояснениями, ночью дожди, местами небольшие, по северо-западу до сильных. Днем местами возможен небольшой дождь, по северу до умеренного. В отдельных районах гроза. Ветер прогнозируется южный с переходом на северо-западный 9-14 м/с, местами с порывами до 17-22 м/с. Температура воздуха ночью +10,+15, днем +16,+21 градусов. На автодорогах видимость хорошая.

Главное управление МЧС России по республике напоминает, что при усилении ветра до 20 м/с качаются стволы деревьев, гнутся большие ветки, против такого ветра трудно идти. В результате интенсивной ветровой нагрузки могут быть опрокинуты установленные вдоль улиц рекламные щитовые конструкции. Сломанные небольшие деревья, крупные ветви могут перекрыть внутридомовые проезды и автодороги. Возможны повреждения линий электропередачи. При усилении ветра рекомендуется ограничить выход из зданий, находиться в помещениях. Важно взять под особый контроль детей и не оставлять их без присмотра.