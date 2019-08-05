Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 64.64

EUR 71.70

5 августа Понедельник

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Башкирии МЧС предупреждает об усилении ветра

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

В Башкирии МЧС предупреждает об усилении ветра Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 5 авг 2019. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

С 5 по 6 августа в республике ожидается усиление ветра, сообщает МЧС по Башкортостану.

По данным Башгидрометцентра, с 20 часов 5 августа до 20 часов 6 августа по республике ожидается облачная погода с прояснениями, ночью дожди, местами небольшие, по северо-западу до сильных. Днем местами возможен небольшой дождь, по северу до умеренного. В отдельных районах гроза. Ветер прогнозируется южный с переходом на северо-западный 9-14 м/с, местами с порывами до 17-22 м/с. Температура воздуха ночью +10,+15, днем +16,+21 градусов. На автодорогах видимость хорошая.

Главное управление МЧС России по республике напоминает, что при усилении ветра до 20 м/с качаются стволы деревьев, гнутся большие ветки, против такого ветра трудно идти. В результате интенсивной ветровой нагрузки могут быть опрокинуты установленные вдоль улиц рекламные щитовые конструкции. Сломанные небольшие деревья, крупные ветви могут перекрыть внутридомовые проезды и автодороги. Возможны повреждения линий электропередачи. При усилении ветра рекомендуется ограничить выход из зданий, находиться в помещениях. Важно взять под особый контроль детей и не оставлять их без присмотра.

Теги: МЧС, штормовое предупреждение, погода
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или
Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке"
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
Эмиль Сайфутдинов сохраняет лидерство в чемпионате мира по спидвею
Салаватец Эмиль Сайфутдинов сохраняет лидерство в чемпионате мира по спидвею после пятого этапа - Большого приза Польши, состоявшегося на Олимпийском ст
В Башкирии средняя температура воздуха до 8 августа ожидается на 4-6 градусов ниже нормы
В Башкирии до 8 августа будет холоднее обычного на четыре-шесть градусов. Об этом сообщает Башгидромет со ссылкой на Гидрометцентр России. В настоящее
В Башкирии пропавшего без вести пять месяцев назад 22-летнего парня нашли мертвым
Пять месяцев волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт. Башкортостан» и полицейские искали пропавшего без вести жителя Баймака Радамира Яркинба
В Уфе назначены директора Национальной библиотеки и Дома дружбы народов
В Уфе назначен директор Национальной библиотеки имени Ахмет-Заки Валиди. Им стал Ураксин Юлдаш Зиннурович, ранее работавший заместителем директора Госуда
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть