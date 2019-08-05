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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

«Башавтотранс» отменил ночной маршрут до аэропорта «Уфа» из-за штрафов

ОБЩЕСТВО

УФА, 5 авг 2019. /ИА «Башинформ»/.

С 5 августа 2019 года государственный перевозчик республики «Башавтотранс» отменил ночной автобус 101К, следующий по маршруту «Южный автовокзал — Аэропорт». По данным пресс-службы перевозчика, решение принято в целях сокращения убытков предприятия из-за административных штрафов по статье 40 ФЗ-220, куда входят стоянка (в ночное время), посадка, высадка пассажиров в автобус в неустановленных местах.

«Ежедневно перевозчик выполняет в аэропорт около 98 рейсов маршрутов 101, 110 и 110с», — уточнили в пресс-службе уфимского аэропорта имени Мустая Карима.

Маршрут №110 «ВАЗ — Аэропорт» в будние дни совершает 78 рейсов (обслуживает до 11 автобусов), интервал 15-20 минут. Начало — 04.53, окончание — 23 часа. В воскресные дни на рейсе работает восемь машин, начало — 04.39, окончание — 22.19 (64 рейса).

Теги: Уфа, Башавтотранс, аэропорт
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