Фото: ТРЦ «Планета» В Уфе пройдет конкурс красоты «Мисс Планета 2019» Фото: ТРЦ «Планета»

УФА, 5 авг 2019.

ТРЦ «Планета» объявляет конкурс красоты и приглашает девушек принять участие. 23 июля стартовал сбор заявок, а 14 сентября на празднике в честь дня рождения «Планеты» состоится грандиозный финал, в котором примут участие 12 красавиц, прошедших предварительные испытания. Всех девушек ждут ценные призы, а победительницу – сертификат на шопинг в «Планете» номиналом 200 000 рублей.

Принять участие в конкурсе красоты и борьбе за титул «Мисс Планета 2019» могут все желающие, достигшие 18 лет. Достаточно до 23 августа подать заявку на сайте miss.planeta-mall.ru: загрузить свою самую лучшую фотографию и рассказать о себе. 40 участниц, набравших максимальное количество голосов на сайте и отобранных специальным жюри, пройдут во второй этап и примут участие в отборочных мастер-классах. По итогам кастингов эксперты выберут 12 финалисток, которые сразятся за корону Королевы красоты.

14 сентября на грандиозном празднике в честь дня рождения ТРЦ «Планета» состоится зажигательное шоу. Финалистки выступят перед гостями торгового центра и жюри с яркими номерами. Красавицы не только пройдутся по подиуму в разных образах, но и продемонстрируют свою эрудицию. Судьи выберут «Мисс Планета 2019», которая получит главный приз – 200 000 рублей на шопинг в «Планете». Кроме того, будут выбраны победительницы в номинациях «Вице-Мисс Планета 2019», «Мисс Стиль», «Мисс Артистизм», «Мисс Зрительских Симпатий» и «Мисс социальная сеть». Все девушки получат призы и подарки.

Ждем вас в ТРЦ «Планета»!