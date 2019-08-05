Башкирия в федеральных СМИ: Как возродили почти утерянный промысел и что подарили Кубе

УФА, 5 авг 2019. /ИА «Башинформ»/.

АПЭК предоставило рейтинг влияния глав регионов в июле 2019 года. Врио главы Башкирии попал в группу с «очень сильным влиянием».

Усиление позиций. «Агентство политических и экономических коммуникаций» предоставило рейтинг влияния глав субъектов России за июль 2019 года, сообщает «ФедералПресс» и отмечает, что «политика региональных и федеральных властей совпала на теме наводнений, произошедших в Иркутской области». В частности, эксперты указывают на действия президента России Владимира Путина, когда он «поручил создать специальную группу, в задачи которой входил бы мониторинг пользования лесами. Стоит отметить, что это стало логическим продолжением антикоррупционных действий в этой сфере», говорится в сообщении. Также эксперты отмечают, что «в ряде регионов сохраняется позитивная тенденция среди временно исполняющих обязанности глав регионов». В качестве примера приводится то, что «в группу с «очень сильным влиянием» попал врио главы Башкирии Радий Хабиров. Это стало возможным после встречи с премьер-министром Дмитрием Медведевым, правительство поддержало создание особой экономической зоны в Ишимбае», — напомнили в «ФедералПресс», подчеркнув при этом, что «фактором усиления позиций остается реализация крупных инвестиционных проектов».

Возрождение старинного промысла. «В башкирском посёлке Верхнеаршинский начали заготавливать крупную партию уникального продукта. Пихтовары делают масло, которое применяют в народной медицине», — сообщили на ОТР﻿. Отмечается, что сюда за этим ценным продуктом приезжают со всей России и даже покупатели из Франции. Корреспондент телеканала рассказала о возрождении промысла, который едва не был утерян. «Фанур Закиров — пихтовар в третьем поколении. Сегодня ему надо набрать две телеги свежих пихтовых лапок. Из них получится натуральное пихтовое масло — средство от простуд, ревматизма, зубной и головной боли. Секреты ремесла в семье Фанура передаются из поколения в поколение», — говорится в сюжете.

Технология сбора максимально бережная. Молодую поросль пихтовары не трогают: дерево не должно быть младше 50 лет. Чтобы не погубить пихту, собирают только нижние ветви. После пихтовую лапку укладывают в бак и нагревают в течение 20 часов. В результате выделяется эфирное масло. За час из ста килограммов лапки набегает примерно шесть литров, рассказали на телеканале. Сообщается, что производство пихтового масла в башкирском поселке возродил местный предприниматель, обеспечив при этом работой еще 25 человек.

Где много алкоголиков и «психов». RT составил рейтинг регионов по числу пациентов, страдающих расстройствами, связанными с употреблением алкоголя. Для сводки использовались данные Минздрава за 2018 год. В рейтинге учитывались пациенты с впервые выявленными расстройствами. Как выяснилось, лидерами стали Москва и Подмосковье — в них на учет встали по 2,8 тыс. человек. Второе место поделили Пермский край и Челябинская область (по 2,4 тыс. человек), третье — Башкирия (2,2 тыс. человек). Последнее место заняла Ингушетия, где за год выявлен всего один такой случай. Всего с подобными диагнозами в России встали на учет 75,7 тыс. пациентов.

Также RT назвал регионы-лидеры по обнаруженным психическим расстройствам. Наибольшее число людей с впервые в жизни установленными психическими расстройствами проживают в Санкт-Петербурге. Там зарегистрированы 4783 таких пациента. Затем следует Москва — 2884. Далее идут Татарстан (2555), Башкирия (2408) и Челябинская область (2183). А меньше всего людей с психическими расстройствами в Ненецком автономном округе (8) и на Чукотке (44).

Подарили Кубе автозаки. ФСИН России передала кубинским коллегам пять автозаков тропического типа для перевозки осуждённых. Как сообщает News.ru «автомобили были частично собраны на предприятии в одной из колоний ФСИН в Башкирии. Автозаки оснащены кондиционерами, камерой видеонаблюдения и биотуалетом». По словам работников кубинской пенитенциарной службы, техника будет использоваться для транспортировки осуждённых между колониями, находящимися в разных провинциях, рассказали на портале

Как машина «сбежала» от водителя и «поиграла в боулинг». В Стерлитамаке (Башкирия) автомобиль неожиданно завелся и «сбежал» от своих владельцев, передает «Мир24». Инцидент произошел во дворе дома. «Женщина-водитель достала из детского кресла ребенка, после чего машина дернулась и тронулась с места. Женщина попыталась догнать «беглеца», но успехом это не увенчалось. Затем кроссовер решил «поиграть в боулинг»: уверенно пересек газон, въехал в стоящую впереди легковушку, вытолкал с парковки и выверенным ударом отправил ее в другой автомобиль. Далее он врезался в него и сам, попутно зацепив раскрытой дверью еще одну машину», — говорится в сюжете. Отмечается, что кроссовер остановился, лишь ударившись о крыльцо многоэтажки. По предварительной версии, женщина случайно включила автозавод, когда вытаскивала ребенка из салона машины, предположили на портале.

Умер за рулем. Тем временем на РЕН ТВ сообщили, что в другом башкирском городе — Салавате водитель «Газели» умер за рулем во время движения. Двигавшийся по улице автомобиль съехал в кювет. По данным Госавтоинспекции, 56-летний водитель мог скончаться от сердечно-сосудистого заболевания.

Почему «Уфа» не смогла переиграть «Сочи», узнали в РИА Новости﻿. Главный тренер ФК «Уфа» Вадим Евсеев прокомментировал ничью своей команды в матче 4-го тура чемпионата России с «Сочи». Встреча в Сочи в воскресенье завершилась со счетом 0:0, напомнили в агентстве. «Раз сыграли вничью – значит, получили очко. Пытались вскрыть оборону соперника быстрым переводом мяча с одного фланга на другой. Где-то это удавалось. Во втором тайме где-то мы подсели. Обе команды создали мало моментов и не реализовали даже то, что создали», – приводит РИА Новости объяснение Евсеева.