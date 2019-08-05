В Уфе открылась первая «Тантана»: «Башспирт» начал масштабную кампанию по ребрендингу

УФА, 5 авг 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Уфе открылся первый магазин «Тантана»: это новая торговая марка АО «Башспирт». В рамках новой стратегии развития компания, которая является крупнейшим российским производителем алкогольной продукции, переформатирует всю свою розничную сеть из 168 фирменных магазинов, расположенных по всей республике. Новое название, означающее «торжество», подчеркивает башкирские корни компании, «это народный дух, атмосфера, размах», – отмечают представители АО «Башспирт».

Первый современный алкомаркет «Тантана» начал работать в Уфе по адресу: улица Рабочая, 44 (микрорайон Нижегородка). До конца года «Башспирт» продолжит инвестировать в открытие торговых объектов, тщательно оценивая эффективность каждой новой точки, а также расширит ассортимент товаров под собственными марками.

29 августа в честь ребрендинга розничной сети «Башспирт» проведет для уфимцев масштабный праздник. Он пройдет В Уфимском амфитеатре, центральным событием станет «Фестиваль индустрии торжества». Профессионалы-организаторы на различных площадках с мастер-классами и лекториями покажут, как создавать праздники. Гостей мероприятия ждет насыщенная развлекательная программа: танцевальный флешмоб, шоу баянистов, национальные песни, а завершатся масштабные гулянья концертом оперной звезды, народного артиста России Василия Герелло в сопровождении уфимского эстрадно-джазового оркестра.