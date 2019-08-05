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В Уфе во время празднования Курбан-байрама пустят дополнительные маршруты

ОБЩЕСТВО
Фото: администрация Уфы

В Уфе во время празднования Курбан-байрама пустят дополнительные маршруты Фото: администрация Уфы

УФА, 5 авг 2019. /ИА «Башинформ»/.

11, 12 и 13 августа по уфимским улицам запустят дополнительные маршруты общественного транспорта. Автобусы будут следовать от городских мечетей до разных районов столицы Башкирии. Дополнительный транспорт решили запустить для удобства уфимцев во время празднования Курбан-байрама.

Маршрут №1 – от местной мусульманской организации населенного пункта Шакша до Северного автовокзала по улице Суворова. Время движения маршрута с 09.00 до 18.45. Обеденный перерыв с 13.22 до 14.22;

Маршрут №2 – от мечети «Мадина» (Уфимский ДОК) до Северного автовокзала по улице Ферина. Время движения маршрута с 09.00 до 18.35. Обеденный перерыв с 13.45 до 15.10;

Маршрут №3 – от мечети «Мадина» (Демский район) до торгового центра «Караван» с остановками возле Дворца детского и юношеского творчества «Орион», мечети «За-фа-за-ихсан», Монумента Дружбы, мечети «Ихлас». Время движения маршрута с 08.30 до 19.24 Обеденный перерыв с 12.02 до 13.44;

Маршрут №4 – от мечети «Рамадан» до торгового центра «Караван». Время движения маршрута с 08.30 до 19.19. Обеденный перерыв с 11.47 до 13.03 и с 16.49 до 18.00;

Маршрут №5 – от мечети «Гуфран» до торгового центра «Караван» через Монумент Дружбы. Время движения маршрута с 09.00 До 18.36. Обеденный перерыв с 13.25 до 14.26;

Маршрут №6 – от мечети «Мадина» (Уфимский ДОК) до торгового центра «Караван» через улицы Ферина, Максима Рыльского, а также ТЦ «Башкортостан», Монумент Дружбы. Время движения маршрута с 08.30 до 19.38. Обеденный перерыв с 11.26 до 12.46 и с 15.12 до 16.42.

Теги: Курбайн -байрам, Уфа, дополнительные маршруты
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