Башкирия вошла в Топ-5 регионов по числу пациентов с алкогольной зависимостью

УФА, 5 авг 2019. /ИА «Башинформ»/.

Башкирия заняла пятое место в рейтинге российских регионов по количеству пациентов с алкогольной зависимостью. В 2018 году подобных случаев в регионе зафиксировано в количестве 2,2 тысячи человек. Об этом сообщает Минздрав РФ.

В первую тройку по больным с диагнозом «психическое расстройство, связанное с употреблением алкоголя» вошли Москва и Московская область (2,8 тысяч пациентов), Пермский край и Челябинская область (2,4 тысячи).

Рекордсменом в самом малом количестве людей, страдающих алкогольной зависимостью, стала Ингушетия: один случай за прошлый год.

Ранее агентство «Башинформ» сообщало о том, что в Башкирии с начала 2019 года борются с продажей контрафактного алкоголя. Также в регионе продолжает действовать проект «Трезвое село».