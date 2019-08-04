Фото: пресс-служба В Уфе в День железнодорожника пассажиров угощали мороженым Фото: пресс-служба

УФА, 4 авг 2019. /ИА «Башинформ»/.

В День железнодорожника работники Башкортостанской пригородной пассажирской компании организовали на Уфимском железнодорожном вокзале встречу с писательским активом литературного журнала «Бельские просторы» и подарили книги, а также угостили пассажиров старшего возраста мороженым. А маленьким путешественникам железнодорожники вручили забавные раскраски и карандаши. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Услугами по перевозке пассажиров АО «Башкортостанская пригородная пассажирская компания» за шесть месяцев 2019 года воспользовались более 2 миллионов 314 тысяч человек. В настоящее время зона транспортного обслуживания Башкортостанской ППК превышает три тысячи километров. Ежедневно пассажирами пригородного железнодорожного перевозчика становятся около 20 тысяч жителей Башкортостана и Мордовии, Пензенской, Ульяновской, Челябинской и Оренбургской областей. В их числе 140 тысяч являются получателями федеральных льгот, 2239 тысяч — региональных льготников, а также 272 тысячи школьников, учащихся и студентов.