Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 64.64

EUR 71.70

4 августа Воскресенье

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Радий Хабиров показал подписчикам в соцсетях своего питомца

ОБЩЕСТВО
Фото: Facebook Радия Хабирова

Радий Хабиров показал подписчикам в соцсетях своего питомца Фото: Facebook Радия Хабирова

УФА, 4 авг 2019. /ИА «Башинформ»/.

Врио главы Башкирии Радий Хабиров опубликовал на своих страницах в соцсетях фотографию со своим питомцем — немецкой овчаркой по имени Ланселот.

«Это Ланселот, новый член семьи и начало дружбы на всю жизнь. Никогда не предаст и всю свою верную собачью душу отдаст без остатка…» — написал на своей странице в facebook Радий Хабиров.

В комментариях некоторые пользователи стали поздравлять руководителя республики с появлением питомца и передавать приветы от своих домашних животных.

Теги: домашние животные
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или
Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке"
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
Сотрудник ППС, 25-летний уроженец Башкирии Ильмир Ханов ценой своей жизни спас сослуживца
В Сургуте сегодня простились с сотрудником патрульно-постовой службы, 25-летним уроженцем Башкирии Ильмиром Хановым, погибшим 1 августа при исполнении с
Руководитель Башкирии пообещал лично поблагодарить каждого, кто поможет построить хоспис
Врио Главы Башкирии Радий Хабиров на своей странице в Facebook обратился сегодня к неравнодушным жителям республики с просьбой помочь со строительством
Эмиль Сайфутдинов сохраняет лидерство в чемпионате мира по спидвею
Салаватец Эмиль Сайфутдинов сохраняет лидерство в чемпионате мира по спидвею после пятого этапа - Большого приза Польши, состоявшегося на Олимпийском ст
Путин подписал закон о пособиях по уходу за детьми до трех лет
Президент России Владимир Путин подписал закон о повышении ежемесячных выплат на первого или второго ребенка для семей, доход которых не превышает двух
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть