Фото: Facebook Радия Хабирова Радий Хабиров показал подписчикам в соцсетях своего питомца Фото: Facebook Радия Хабирова

УФА, 4 авг 2019. /ИА «Башинформ»/.

Врио главы Башкирии Радий Хабиров опубликовал на своих страницах в соцсетях фотографию со своим питомцем — немецкой овчаркой по имени Ланселот.

«Это Ланселот, новый член семьи и начало дружбы на всю жизнь. Никогда не предаст и всю свою верную собачью душу отдаст без остатка…» — написал на своей странице в facebook Радий Хабиров.

В комментариях некоторые пользователи стали поздравлять руководителя республики с появлением питомца и передавать приветы от своих домашних животных.