Фото: ИА «Башинформ» В Уфе прогнозируется усиление ветра до 18 метров в секунду Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 4 авг 2019. /ИА «Башинформ», Розалия Валеева/.

В Уфе с 4 по 5 августа ожидается шквалистое усиление ветра до 15 метров в секунду. Об этом сообщает столичное Управление гражданской защиты.

По данным Башкирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, на территории Уфы с 20.00 4 августа до 20.00 5 августа ожидается облачная погода с прояснениями, ночью без осадков, днем местами небольшой дождь и гроза. Ветер южный ночью 3-8 м/с, днем 8-13 метров в секунду, шквалистое усиление ветра до 18 метров в секунду. Температура воздуха ночью 10-12 градусов, днем 22-24 градусов тепла.Спасатели напоминают о необходимости соблюдать определенные правила поведения при штормовом предупреждении. Так, следует избегать нахождения рядом с линиями электропередач, деревьями, рекламными щитами и хрупкими конструкциями.

Находясь на улице во время грозы, опасно для жизни держать в руках электронные устройства, гаджеты и металлические предметы. Также может привести к несчастному случаю, если в грозу находиться рядом с водоемом, купаться или ловить рыбу.

Автовладельцам во избежание повреждения имущества следует оставлять личный транспорт в безопасном месте: подальше от деревьев, заборов, зданий, ненадежных конструкций и т.д.