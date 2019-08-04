В Калининском районе Уфы на парковке образовался провал грунта
В Калининском районе Уфы на парковке образовался провал грунта Фото: Служба спасения
УФА, 4 авг 2019. /ИА «Башинформ», Розалия Валеева/.
В Уфе на парковке возле жилого дома по ул. Интернациональная, 193/2, произошел провал грунта.
Жители сообщили о случившемся спасателям. На место выехали службы экстренного реагирования. Опасный участок огородили, на месте организованы аварийно-восстановительные работы.В настоящее время сотрудники аварийных служб Калининского района Уфы вскрыли дорожное полотно и засыпали место провала. Восстановить дорожное полотное планируется 5 августа.
Стоит отметить, что именно в этом месте в ноябре 2016 года также произошел провал грунта. В образовавшуюся воронку попала припаркованная «Лада Калина». Достать ее не удалось: в считанные минуты автомобиль унесло грунтовыми водами под землю. Власти выплатили собственникам утонувшего автомобиля компенсацию.