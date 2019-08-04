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В Калининском районе Уфы на парковке образовался провал грунта

ОБЩЕСТВО
Фото: Служба спасения

В Калининском районе Уфы на парковке образовался провал грунта Фото: Служба спасения

УФА, 4 авг 2019. /ИА «Башинформ», Розалия Валеева/.

В Уфе на парковке возле жилого дома по ул. Интернациональная, 193/2, произошел провал грунта.

Жители сообщили о случившемся спасателям. На место выехали службы экстренного реагирования. Опасный участок огородили, на месте организованы аварийно-восстановительные работы.В настоящее время сотрудники аварийных служб Калининского района Уфы вскрыли дорожное полотно и засыпали место провала. Восстановить дорожное полотное планируется 5 августа.

Стоит отметить, что именно в этом месте в ноябре 2016 года также произошел﻿ провал грунта. В образовавшуюся воронку попала припаркованная «Лада Калина». Достать ее не удалось: в считанные минуты автомобиль унесло грунтовыми водами под землю. Власти выплатили собственникам утонувшего автомобиля компенсацию.

Теги: провал грунта
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