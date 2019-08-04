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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Росстандарте рассказали, как часто нужно проверять воду из колодцев и скважин

ОБЩЕСТВО
Фото: Валерий Шахов

В Росстандарте рассказали, как часто нужно проверять воду из колодцев и скважин Фото: Валерий Шахов

УФА, 4 авг 2019. /ИА «Башинформ», Розалия Валеева/.

Проверять воду для питья и приготовления пищи из собственных скважин и колодцев необходимо не менее одного раза в год.

Об этом предупреждают специалисты Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии.

По словам экспертов, состав воды может меняться как под влиянием естественных причин – засухи или паводка, так и по вине человека. Токсические вещества из хранилищ удобрений и выгребных ям, сточные воды и химические отходы могут просачиваться в почву и отравлять воду.

Проверять воду в лаборатории рекомендуется как минимум раз в год. Вода, которую планируют употреблять в пищу, обычно проходит испытания на 15-20 показателей.

«Полный анализ включает в себя оценку органолептических, химических и микробиологических показателей. Такие исследования проводятся только в лабораторных условиях. Самостоятельно провести анализ невозможно – визуально вода может быть чистой и прозрачной, не иметь запаха и привкуса, но при этом содержать вредные вещества.

Теги: Росстандарт
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