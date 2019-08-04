Фото: скриншот с видео Реку Изяк в Благовещенском районе Башкирии от загрязнения защитит дамба с мембраной Фото: скриншот с видео

УФА, 4 авг 2019. /ИА «Башинформ»/.

Реку Изяк в Благовещенском районе Башкирии от загрязнения органическими соединениями защитит дамба с мембранной пленкой, вкомпанной в землю. Ее обустроили специалисты предприятия «Полиэф».

Работу сооружения, а также темпы ликвидации экологических последствий и дальнейшие планы по недопущению подобных ситуаций в будущем изучили члены рабочей группы, созданной по указанию врио Главы Башкирии Радия Хабирова.

На месте выброса загрязняющих веществ построили песчаную дамбу, помимо насыпи под землёй, на глубине два метра, расположена специальная гидроизоляционная пленка — мембрана.

«Для того, чтобы ливневыми дождями сейчас этот участок не размывался, мы попробуем собрать загрязненную почву, вывезти на полигон предприятия. Он имеет защитное бетонное корыто, надежно изолирован. После получения результатов исследования грунта примем решение о его дальнейшей утилизации», — сообщил генеральный директор АО «Полиэф» Михаил Юрин.

На месте также круглосуточно работают насосы, которые перекачивают воду на очистые сооружения предприятия. Организовано дежурство сотрудников.

Как пояснила директор управления государственного аналитического контроля Минприроды Башкирии Валентина Сафарова, рыба в реке Изяк погибла из-за недостатка кислорода, а он, в свою очередь, вызван биохимической реакцией разложения органических соединений. В настоящее время показатели пришли в норму, концентрации оргсоединений в пределах допустистимых значений. В реке ниже по течению местные жители встречают живую рыбу.

Пробы почвы, которую взяли в лесу в месте загрязнения, и состав иловых отложений будут готовы на следующей неделе.

В «Полиэфе» намерены взять шефство над рекой Изяк и проводить на ее территории экологические мероприятия. Первый субботник по уборке мусора уже состоялся накануне, планируется проводить их до октября.

Мониторинг акватории реки Изяк продолжится до полной нормализации обстановки.