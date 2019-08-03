Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 64.64 ↑

EUR 71.70 ↓

3 августа Суббота

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Из-за загрязнения реки Изяк жителям Башкирии ничего не угрожает - Госкомитет РБ по ЧС

ОБЩЕСТВО
Фото: Максим Окунев

Фото: Максим Окунев

УФА, 3 авг 2019. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Специальная рабочая группа, созданная по поручению врио Главы Башкортостана Радия Хабирова для анализа ситуации по загрязнению реки Изяк и координации работы органов власти по его устранению, находится сейчас в Благовещенском районе, чтобы на месте ознакомиться с результатами принятых мер.

Рабочую группу возглавил первый замруководителя Администрации Главы Башкортостана Ринат Баширов. В ее состав вошли представители Госкомитета РБ по чрезвычайным ситуациям, республиканского Министерства природопользования и экологии, контрольных и надзорных органов.

Как отметили специалисты, экологическая ситуация на реке Изяк нормализуется.

«На основании проводимых мониторинговых измерений заверяем всех жителей республики, особенно жителей Благовещенского района и Уфы, которые беспокоятся о качестве питьевой воды, что опасности ухудшения качества воды нет», — подчеркнул председатель Госкомитета РБ по ЧС Фарит Гумеров.
По словам и.о. министра природопользования и экологии Башкортостана Елены Щекиной, предварительной причиной гибели рыбы стал недостаток кислорода в воде из-за попадания в реку загрязняющих веществ.

Источник загрязнения установлен. Было зафиксировано превышение допустимой концентрации марганца и органических соединений – веществ, характерных для производства на предприятии ПОЛИЭФ.

Сейчас ситуация находится под контролем, содержание вредных соединений снизилось и не превышает ПДК.

Как рассказала замруководитель Управления Роспотребнадзора по Башкортостану Галина Пермина, в течение июля ведомство проводило плановую проверку предприятия «Уфаводоканал», лабораторный контроль проводился регулярно. Вредные вещества в питьевую воду не попали. Сбор и анализ проб продолжается и сейчас. Причем, для более подробного изучения также производятся заборы проб почвы и донных отложений.

«Ситуация находится под нашим постоянным контролем. Пробы воды отбираются ежедневно как на самой реке Изяк, так и в месте ее впадения в реку Уфу. Получаемые показатели – в пределах нормы», – резюмировал первый заместитель руководителя Администрации Главы Башкортостана Ринат Баширов.
Напомним, информация о загрязнении реки Изяк в Благовещенском районе республики поступила от местных жителей 26 июля. На место происшествия оперативно выехали надзорные органы и экстренные службы.

Специалисты Минэкологии региона обследовали территорию реки и обнаружили несанкционированный сброс сточных вод в овраг, который попадает в реку Казмышла, впадающую в Изяк.

Управление государственного аналитического контроля Минэкологии РБ установило точки контроля качества воды. В свою очередь, Башкирская природоохранная межрайонная прокуратура начала проверку с привлечением специалистов надзорных органов.

В месте стока уже построена временная дамба, которая задерживает ливневые воды, происходит откачка накопившейся жидкости в резервуары для последующей ее очистки.

Как сообщало агентство «Башинформ», врио Главы Башкортостана Радий Хабиров незамедлительно отреагировал на ситуацию, подчеркнув, что предприятию, допустившему утечку, «придется ответить по закону и компенсировать республике причиненный ущерб».

«Но утечка, очевидно, была. Разумеется, предприятию, допустившему ее, придется ответить по закону и компенсировать республике причиненный ущерб. А чиновники, пытавшиеся это скрыть, уж неизвестно, из собственной глупости или с кем-то в сговоре — также не уйдут от ответственности. Не знаю, сколько еще мне нужно уволить чиновников, чтобы они поняли — времена изменились. И что скрывать что бы то ни было от общества сейчас — бесполезно», — высказался руководитель региона на своих страницах в соцсетях.

Теги: река Изяк, Полиэф
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или
Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке"
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
Происходит очищение притока Уфимки - реки Изяк: экологи
Председатель Госкомитета Башкирии по чрезвычайным ситуациям Фарит Гумеров прокомментировал обстановку на реке Изяк в Благовещенском районе Башкирии. «
В Уфе на Дне болельщика выступит Тима Белорусских
В Уфе 22 августа состоится День болельщика, который организует ХК «Салават Юлаев». Хедлайнером праздника станет 20-летний певец Тима Белорусских, покло
В Башкирии задержан подозреваемый в убийстве пропавшего без вести Евгения Астафьева
Сотрудниками МВД Башкирии задержан подозреваемый в убийстве 30-летнего жителя Бижбулякского района Евгения Астафьева, пропавшего 20 июля. Заявление о его
В пещере Шульган-Таш ученые обнаружили «макароны»
В пещере Шульган-Таш, в проходной зоне под названием «Горло», были обнаружены так называемые «макароны». Это гравировки по мягкому субстрату, специальная
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть