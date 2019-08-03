Из-за загрязнения реки Изяк жителям Башкирии ничего не угрожает - Госкомитет РБ по ЧС

Фото: Максим Окунев







Фото: Максим Окунев

УФА, 3 авг 2019. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Специальная рабочая группа, созданная по поручению врио Главы Башкортостана Радия Хабирова для анализа ситуации по загрязнению реки Изяк и координации работы органов власти по его устранению, находится сейчас в Благовещенском районе, чтобы на месте ознакомиться с результатами принятых мер.

Рабочую группу возглавил первый замруководителя Администрации Главы Башкортостана Ринат Баширов. В ее состав вошли представители Госкомитета РБ по чрезвычайным ситуациям, республиканского Министерства природопользования и экологии, контрольных и надзорных органов.

Как отметили специалисты, экологическая ситуация на реке Изяк нормализуется.

«На основании проводимых мониторинговых измерений заверяем всех жителей республики, особенно жителей Благовещенского района и Уфы, которые беспокоятся о качестве питьевой воды, что опасности ухудшения качества воды нет», — подчеркнул председатель Госкомитета РБ по ЧС Фарит Гумеров.

По словам и.о. министра природопользования и экологии Башкортостана Елены Щекиной, предварительной причиной гибели рыбы стал недостаток кислорода в воде из-за попадания в реку загрязняющих веществ.

Источник загрязнения установлен. Было зафиксировано превышение допустимой концентрации марганца и органических соединений – веществ, характерных для производства на предприятии ПОЛИЭФ.

Сейчас ситуация находится под контролем, содержание вредных соединений снизилось и не превышает ПДК.

Как рассказала замруководитель Управления Роспотребнадзора по Башкортостану Галина Пермина, в течение июля ведомство проводило плановую проверку предприятия «Уфаводоканал», лабораторный контроль проводился регулярно. Вредные вещества в питьевую воду не попали. Сбор и анализ проб продолжается и сейчас. Причем, для более подробного изучения также производятся заборы проб почвы и донных отложений.

«Ситуация находится под нашим постоянным контролем. Пробы воды отбираются ежедневно как на самой реке Изяк, так и в месте ее впадения в реку Уфу. Получаемые показатели – в пределах нормы», – резюмировал первый заместитель руководителя Администрации Главы Башкортостана Ринат Баширов.

Напомним, информация о загрязнении реки Изяк в Благовещенском районе республики поступила от местных жителей 26 июля. На место происшествия оперативно выехали надзорные органы и экстренные службы.

Специалисты Минэкологии региона обследовали территорию реки и обнаружили несанкционированный сброс сточных вод в овраг, который попадает в реку Казмышла, впадающую в Изяк.

Управление государственного аналитического контроля Минэкологии РБ установило точки контроля качества воды. В свою очередь, Башкирская природоохранная межрайонная прокуратура начала проверку с привлечением специалистов надзорных органов.

В месте стока уже построена временная дамба, которая задерживает ливневые воды, происходит откачка накопившейся жидкости в резервуары для последующей ее очистки.

Как сообщало агентство «Башинформ», врио Главы Башкортостана Радий Хабиров незамедлительно отреагировал на ситуацию, подчеркнув, что предприятию, допустившему утечку, «придется ответить по закону и компенсировать республике причиненный ущерб».

«Но утечка, очевидно, была. Разумеется, предприятию, допустившему ее, придется ответить по закону и компенсировать республике причиненный ущерб. А чиновники, пытавшиеся это скрыть, уж неизвестно, из собственной глупости или с кем-то в сговоре — также не уйдут от ответственности. Не знаю, сколько еще мне нужно уволить чиновников, чтобы они поняли — времена изменились. И что скрывать что бы то ни было от общества сейчас — бесполезно», — высказался руководитель региона на своих страницах в соцсетях.