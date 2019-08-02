Фото: администрация г.Уфа В Уфе в Курбан-байрам организуют дополнительные маршруты общественного транспорта Фото: администрация г.Уфа

УФА, 2 авг 2019. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Уфе в рамках празднования Курбан-байрам 11, 12 и 13 августа запустят дополнительные маршруты общественного транспорта, сообщает мэрия.

Автобусы будут доставлять горожан и гостей столицы от мечетей до ТЦ «Караван» и Северного автовокзала, где будет проходить религиозные обряды.

Маршруты сформированы следующим образом:

Маршрут №1 – от местной мусульманской организации населенного пункта Шакша до Северного автовокзала по улице Суворова. Время движения маршрута с 09.00ч. до 18.45ч. Обеденный перерыв с 13.22ч. до 14.22ч.;

Маршрут №2 – от мечети «Мадина» (Уфимский ДОК) от до Северного автовокзала по улице Ферина. Время движения маршрута с 09.00ч. до 18.35ч. Обеденный перерыв с 13.45ч. до 15.10ч.;

Маршрут №3 – от мечети «Мадина» (Демский район) до торгового центра «Караван» с остановками возле Дворца детского и юношеского творчества «Орион», мечети «За-фа-за-ихсан», Монумента Дружбы, мечети «Ихлас». Время движения маршрута с 08.30ч. до 19.24ч. Обеденный перерыв с 12.02ч. до 13.44ч.;

Маршрут №4 – от мечети «Рамадан» до торгового центра «Караван». Время движения маршрута с 08.30ч. до 19.19ч. Обеденный перерыв с 11.47ч. до 13.03ч. и с 16.49ч. до 18.00ч.;

Маршрут №5 – от мечети «Гуфран» до торгового центра «Караван» через Монумент Дружбы. Время движения маршрута с 09.00ч. до 18.36ч.. Обеденный перерыв с 13.25ч. до 14.26ч.;

Маршрут №6 – от мечети «Мадина» (Уфимский ДОК) до торгового центра «Караван» через улицы Ферина, Максима Рыльского, а также ТЦ «Башкортостан», Монумент Дружбы. Время движения маршрута с 08.30ч. до 19.38ч. Обеденный перерыв с 11.26ч. до 12.46ч. и с 15.12ч. до 16.42ч.