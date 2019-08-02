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Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Учалинском детском реабилитационном центре не хватает сотрудников и нужен ремонт крыши

ОБЩЕСТВО
Фото: Светлана Сатлыкова

Фото: Светлана Сатлыкова

УФА, 2 авг 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Учалинском реабилитационном центре для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья не хватает квалифицированных сотрудников, необходим ремонт кровли и лифта. Это выяснилось во время визита супруги врио Главы Башкирии Каринэ Хабировой, реализующей собственную благотворительную программу. Руководитель центра Гюзель Вазетдинова объяснила нехватку работников низкой зарплатой. Глава городской администрации Руслан Гилязетдинов предложил обсудить проблемы сразу на месте. По его словам, ремонт будет включен в планы городского бюджета.

Социальное учреждение является филиалом Белорецкого реабцентра. Ежедневно его посещают 30 детей с ограниченными возможностями здоровья. Здесь есть группа круглосуточного пребывания, курс рассчитан на 21 день реабилитации. Дети занимаются с логопедом, с преподавателями лечебной физкультуры. Эти занятия необходимы для социальной адаптации и поддержания физической формы детей.

Теги: реабилитационный центр, дети-инвалиды, благотворительность
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