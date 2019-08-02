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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Башкирия - вторая по заявкам на гранты Президента России на развитие гражданского общества

ОБЩЕСТВО

УФА, 2 авг 2019. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Завершился прием заявок на второй в этом году конкурс на предоставление грантов Президента России на развитие гражданского общества. Всего на конкурс представлены 9073 проекта.

Свои проекты в Фонд президентских грантов представили в общей сложности 7846 некоммерческих организаций из всех регионов страны, сообщили в пресс-службе Министерства семьи, труда и социальной защиты населения Башкирии.

Больше всего проектов, исключая Москву и Санкт-Петербург, поступило из Волгоградской области — 379 заявок. На втором месте — Башкирия (323 проекта), на третьем — Белгородская область с 283 инициативами.

Итоги конкурса подведут к 14 октября. Между некоммерческими организациями распределят до 4,5 млрд рублей. Стартовать поддержанные проекты смогут с 1 ноября этого года.

Теги: гранты Президента России, конкурс
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