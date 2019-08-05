В Башкирию пришел SenSat – скоростной спутниковый интернет для загородного дома и офиса

Фото: РТКОММ





Фото: РТКОММ

УФА, 5 авг 2019.

Компания «РТКОММ» (дочернее общество ПАО «Ростелеком») официально объявила о старте в Республике Башкортостан продаж и подключения услуги SenSat: это высокоскоростной спутниковый интернет, доступный частным лицам и малому бизнесу.

SenSat делает скоростной интернет доступным широкому кругу внутри особой целевой аудитории клиентов – живущих и ведущих свой бизнес за пределами городов. Эксперты говорят, что таким образом удастся решить проблему с доступностью интернета для жителей Зауралья и других труднодоступных районов Башкирии.

«Услуга предоставления доступа в интернет с помощью спутникового Ка-диапазона еще очень мало знакома потребителям, и наши усилия направлены, прежде всего, на то, чтобы охватить максимально широкие слои потенциальных клиентов и проинформировать их о новых возможностях для подключения скоростного интернета в их частном доме, – рассказал начальник отдела по работе с массовым сегментом «РТКОММ» Илья Васильев . – Теперь любому жителю Башкирии или предпринимателю достаточно оформить заявку на сайте, после чего с ним свяжется оператор и передаст заявку региональному представителю».

По его словам, возможны разные варианты приобретения оборудования – как аренда, так и покупка по цене от 29 990 рублей, а в рамках акции «Матрешка» есть возможность приобрести его и за 17 900 рублей. Оборудование может быть установлено своими силами, так как это не требует специальных навыков – оно простое в настройке и использовании, однако можно воспользоваться и услугами специалистов. Линейка тарифов гибкая и ориентирована на обеспечение любого уровня потребностей, стоимость трафика начинается от 670 рублей в месяц при скорости до 45 Мбит/с.

Региональным представителем SenSat стало уфимское ООО «РТК-Волга-Урал», генеральный директор которого Ильгиз Якупов рассказал, что компания давно сотрудничает с РТКОММ. «При этом мы давно получали от жителей республики вопросы, когда эта связь станет доступна для них, и у нас уже есть первые пользователи – физлица, которые подключились к этой услуге. Вторая группа потенциальных пользователей – предприниматели, которые ведут свой бизнес на удаленных или труднодоступных территориях. Спрос на услугу и динамика подключений – стабильно растущие, несмотря на то, что узнали о ней еще далеко не все. Подключение пользователей к скоростному спутниковому интернету SenSat мы рассматриваем как точку роста для нашего бизнеса». По оценке Ильгиза Якупова, наиболее востребованным новый вид связи будет среди жителей Белорецкого, Бурзянского, Аскинского, Караидельского района и других районов Зауралья.

Узнать подробнее о тарифах и оставить заявку на подключение скоростного спутникового интернета от SenSat можно на сайте: www.sensat.ru.