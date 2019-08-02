Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 63.83 ↑

EUR 70.47 ↑

2 августа Пятница

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Ростислав Мурзагулов: «Нужно различать подрыв устоев и критику конкретных чиновников»

ПОЛИТИКА
Фото: пресс-служба Общественной палаты РБ

Фото: пресс-служба Общественной палаты РБ

УФА, 2 авг 2019. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Общественная палата России провела круглый стол, посвященный борьбе с опасным контентом в интернете, практике применения законодательства по делам о фейках и оскорблении государственных символов. В обсуждении принял участие член Общественной палаты России от Башкортостана, председатель Совета директоров АО «Башинформ» Ростислав Мурзагулов.

В марте этого года Президент России Владимир Путин подписал поправки в федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и защите информации», устанавливающие ответственность за распространение заведомо ложной информации (фейков) и оскорбление государственных символов.

По мнению Ростислава Мурзагулова, необходимо различать оскорбление государственных символов и просто критику конкретных чиновников.

«Когда кто-то топчет российский флаг на центральной площади города и припевает, что губернаторская власть должна быть упразднена — это, конечно, нарушение закона. Но когда кто-то критикует губернатора, то на это реакция должна быть совершенно другой», — заявил он.
Закон следует применять, когда речь идет о проявлениях экстремизма, радикализма и межнациональных конфликтов, убежден Ростислав Мурзагулов.

В Башкортостане пока не было ни одного случая, когда бы этот закон был применен на практике, подчеркнул он на заседании Общественной палаты России.

«У нас как руководитель республики спокойно относится к критике, так и все те, кто с ним работает, также совершенно спокойно к ней относятся. Вряд ли здесь какие-то перегибы вообще возможны», — добавил Ростислав Мурзагулов.
Между тем участники круглого стола из других регионов России сообщили, что представители их органов государственной власти используют новый закон для борьбы с инакомыслием.

«Для нас это удивительно, поскольку среди миллиона обращений к власти, которые мы рассматривали с начала работы системы «Инцидент-менеджмент», подобные поводы для обращения в суд и привлечения к ответственности у нас были, без преувеличения, каждый день, но мы занимались не этим и не собираемся этого делать, — сообщил представитель башкирской Общественной палаты. — В России представителям власти, наверное, необходимо больше сосредоточиться на работе с мнением населения, а не с возможностью наказать человека, который сказал что-то грубое в адрес конкретного чиновника в интернете. На круглом столе коллеги-общественники поддержали меня в этом вопросе».

Теги: Общественная палата РБ, Ростислав Мурзагулов
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или
Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке"
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
В Башкирии работнице кирпичного завода оторвало кисть руки во время работы
Гострудинспекция расследовала несчастный случай, в результате которого 37-летняя работница Мелеузовского кирпичного завода лишилась кисти левой руки. 1
Превышения загрязняющих веществ в питьевой воде нет - Уфаводоканал о сбросах в реку Изяк
В связи с экологической ситуацией на реке Изяк в Благовещенском районе МУП «Уфаводоканал» сообщает, что получены результаты анализов по показателям каче
МЧС по Башкирии предупреждает о тумане, дождях и шквалистом ветре до 21-26 м/с
МЧС по Башкирии предупреждает о тумане на территории республики. По данным Башкирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, се
Назначен новый управляющий директор Благовещенского арматурного завода
Объединенная металлургическая компания (АО «ОМК», Москва) сообщает о назначении Андрея Елисеева управляющим директором Благовещенского арматурного завод
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть