Ростислав Мурзагулов: «Нужно различать подрыв устоев и критику конкретных чиновников»

Фото: пресс-служба Общественной палаты РБ











Фото: пресс-служба Общественной палаты РБ

УФА, 2 авг 2019. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Общественная палата России провела круглый стол, посвященный борьбе с опасным контентом в интернете, практике применения законодательства по делам о фейках и оскорблении государственных символов. В обсуждении принял участие член Общественной палаты России от Башкортостана, председатель Совета директоров АО «Башинформ» Ростислав Мурзагулов.

В марте этого года Президент России Владимир Путин подписал поправки в федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и защите информации», устанавливающие ответственность за распространение заведомо ложной информации (фейков) и оскорбление государственных символов.

По мнению Ростислава Мурзагулова, необходимо различать оскорбление государственных символов и просто критику конкретных чиновников.

«Когда кто-то топчет российский флаг на центральной площади города и припевает, что губернаторская власть должна быть упразднена — это, конечно, нарушение закона. Но когда кто-то критикует губернатора, то на это реакция должна быть совершенно другой», — заявил он.

Закон следует применять, когда речь идет о проявлениях экстремизма, радикализма и межнациональных конфликтов, убежден Ростислав Мурзагулов.

В Башкортостане пока не было ни одного случая, когда бы этот закон был применен на практике, подчеркнул он на заседании Общественной палаты России.

«У нас как руководитель республики спокойно относится к критике, так и все те, кто с ним работает, также совершенно спокойно к ней относятся. Вряд ли здесь какие-то перегибы вообще возможны», — добавил Ростислав Мурзагулов.

Между тем участники круглого стола из других регионов России сообщили, что представители их органов государственной власти используют новый закон для борьбы с инакомыслием.

«Для нас это удивительно, поскольку среди миллиона обращений к власти, которые мы рассматривали с начала работы системы «Инцидент-менеджмент», подобные поводы для обращения в суд и привлечения к ответственности у нас были, без преувеличения, каждый день, но мы занимались не этим и не собираемся этого делать, — сообщил представитель башкирской Общественной палаты. — В России представителям власти, наверное, необходимо больше сосредоточиться на работе с мнением населения, а не с возможностью наказать человека, который сказал что-то грубое в адрес конкретного чиновника в интернете. На круглом столе коллеги-общественники поддержали меня в этом вопросе».