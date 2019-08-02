Фото: администрация г. Уфы В Уфе на два дня ограничено движение на улице Воровского Фото: администрация г. Уфы

УФА, 2 авг 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Уфе на два дня ограничено движение на улице Воровского.

Движение перекрыто на участке ул. Воровского от дома № 39 по улице Мингажева, до дома №1 Г по улице Новокустарная. Здесь проводятся аварийно-восстановительные работы.

Время ограничения движения транспорта — в период с 12.00 2 августа 2019 года до 12.00 4 августа.

Администрация города просит автомобилистов выбирать альтернативные маршруты.