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2 августа Пятница

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Уфе на два дня ограничено движение на улице Воровского

ОБЩЕСТВО
Фото: администрация г. Уфы

В Уфе на два дня ограничено движение на улице Воровского Фото: администрация г. Уфы

УФА, 2 авг 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Уфе на два дня ограничено движение на улице Воровского.

Движение перекрыто на участке ул. Воровского от дома № 39 по улице Мингажева, до дома №1 Г по улице Новокустарная. Здесь проводятся аварийно-восстановительные работы.

Время ограничения движения транспорта — в период с 12.00 2 августа 2019 года до 12.00 4 августа.

Администрация города просит автомобилистов выбирать альтернативные маршруты.

Теги: ограничение движения
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