Фото: ИА «Башинформ» «Уфаводоканал» заверил уфимцев в качестве питьевой воды Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 2 авг 2019. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Предприятие «Уфаводоканал» заявило о том, что превышения концентраций загрязняющих веществ в водоисточнике реки Уфа, а также в питьевой воде нет.

«В социальных сетях была распространена информация, согласно которой в реку Изяк предположительно поступили сбросы загрязняющих веществ. В связи с этим сообщаем, что лабораториями предприятия «Уфаводоканал» обеспечен постоянный контроль качества питьевой воды и водоисточника реки Уфа в соответствии с утвержденной программой лабораторного контроля. Полученные результаты анализов по показателям качества питьевой водопроводной воды соответствуют нормативным требованиям», — говорится в сообщении «Уфаводоканала».

Как сообщило агентство «Башинформ» , председатель Госкомитета Башкирии по чрезвычайным ситуациям Фарит Гумеров прокомментировал обстановку на реке Изяк в Благовещенском районе республики.

«По данным экологов, происходит очищение реки. Несмотря на низкое содержание кислорода в районе населенных пунктов Турушла и Нижний Изяк, превышения предельно допустимых концентраций по органическим компонентам не зарегистрированы», — написал он на своей странице в Facebook.