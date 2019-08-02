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«Уфаводоканал» заверил уфимцев в качестве питьевой воды

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

«Уфаводоканал» заверил уфимцев в качестве питьевой воды Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 2 авг 2019. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Предприятие «Уфаводоканал» заявило о том, что превышения концентраций загрязняющих веществ в водоисточнике реки Уфа, а также в питьевой воде нет.

«В социальных сетях была распространена информация, согласно которой в реку Изяк предположительно поступили сбросы загрязняющих веществ. В связи с этим сообщаем, что лабораториями предприятия «Уфаводоканал» обеспечен постоянный контроль качества питьевой воды и водоисточника реки Уфа в соответствии с утвержденной программой лабораторного контроля. Полученные результаты анализов по показателям качества питьевой водопроводной воды соответствуют нормативным требованиям», — говорится в сообщении «Уфаводоканала».
Как сообщило агентство «Башинформ», председатель Госкомитета Башкирии по чрезвычайным ситуациям Фарит Гумеров прокомментировал обстановку на реке Изяк в Благовещенском районе республики.

«По данным экологов, происходит очищение реки. Несмотря на низкое содержание кислорода в районе населенных пунктов Турушла и Нижний Изяк, превышения предельно допустимых концентраций по органическим компонентам не зарегистрированы», — написал он на своей странице в Facebook.

Теги: Уфаводоканал, вода
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