Фото: соцсети В Башкирии жителей поселка Юматово напугал огненный столб Фото: соцсети

УФА, 2 авг 2019. /ИА «Башинформ», Розалия Валеева/.

Жителей поселка Юматово под Уфой и близлежащих населенных пунктов напугал огненный столб. По словам очевидцев, его было видно за несколько километров. Жители предположили, что случилась авария на трубопроводе, на месте было много спецмашин.

Как оказалось на самом деле, происходило плановое сжигание газа на магистральном трубопроводе.

В МЧС России по Башкортостану сообщили, что в период с 31 июля по 6 августа ООО «Управление этиленопроводов — Нижнекамскнефтехим» проводит работы на магистральном этиленопроводе в районе населенных пунктов Миловка и Дмитриевка. Один из этапов работ — сжигание газа на передвижном факеле при постоянном контроле со стороны работников.

«Просим соблюдать спокойствие» — прокомментировали в МЧС России.