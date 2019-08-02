Фото: Валерий Шахов Общественная палата: «Питьевая вода безопасна для жителей Благовещенска и Уфы» Фото: Валерий Шахов

УФА, 2 авг 2019. /ИА «Башинформ», Розалия Валеева/.

После сообщений о загрязнении реки Изяк в Благовещенском районе Башкирии Общественная палата республики инициировала проведение совещания по факту экологического загрязнения реки.

1 августа в местной администрации встретились представители контролирующих органов власти и представителей АО «Полиэф».

«На совещании мы узнали, что в первый же день на место загрязнения реки Изяк выехали представители администрации Благовещенского района, Министерства природопользования и экологии Республики Башкортостан, Природоохранной прокуратуры, Росприроднадзора, Росрыболовства по РБ. Нас очень интересовал вопрос, насколько безопасна сейчас питьевая вода Благовещенского района, потому что река Изяк впадает в Уфимку. Представители МУП «Уфаводоканал» уверили нас в том, что каждый день берутся пробы, они берутся чаще, чем обычно. В данный момент никакой опасности для жителей ни Благовещенска, ни Уфы нет. Постоянно ведется мониторинг и Роспотребнадзором, и природоохранной прокуратурой. Сейчас ситуация под контролем. Разбираются, в чем причина, кто виноват в этой ситуации», — сообщила председатель комиссии Общественной палаты РБ по промышленности, предпринимательству, агропромышленному комплексу, бюджетной и налоговой политике, вопросам природных ресурсов и экологии Ирина Абрамова.

Экологический ущерб будет выставлен по итогам расследования для возмещения тому предприятию, которое будет признано виновным в загрязнении реки.