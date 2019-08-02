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Происходит очищение притока Уфимки - реки Изяк: экологи

ОБЩЕСТВО
Фото: Facebook Фарита Гумерова

Происходит очищение притока Уфимки - реки Изяк: экологи Фото: Facebook Фарита Гумерова

УФА, 2 авг 2019. /ИА «Башинформ», Розалия Валеева/.

Председатель Госкомитета Башкирии по чрезвычайным ситуациям Фарит Гумеров прокомментировал обстановку на реке Изяк в Благовещенском районе Башкирии.

«По данным экологов происходит очищение реки. Несмотря на низкое содержание кислорода в районе населенных пунктов Турушла и Нижний Изяк, превышения предельно допустимых концентраций по органическим компонентам не зарегистрированы», — написал он на своей странице в Facebook.

Главам сельских поселений поставили задачу довести оперативную информацию и рекомендации до жителей близлежащих населенных пунктов: не купаться в реке и не употреблять мертвую рыбу в пищу. Управление государственного аналитического контроля на месте организовало постоянный мониторинг качества воды р. Изяк и р. Уфы ниже впадения р. Изяк. Им помогают спасатели.

Погибшую рыбу утилизируют. За один день было собратно 500 кг.

Предварительно установлен источник попадания загрязненных ливневых вод в реку- площадка предприятия «Полиэф».

Чтобы исключить попадание стоков реку Изяк, в непосредственной близости от нее возвели временную насыпь.

«Заверяю, что контроль качества воды р. Изяк будет продолжен до полной нормализации ситуации», — отметил Фарит Гумеров.

Ранее в социальных сетях была распространена информация, согласно которой в Изяк, которая впадает в реку Уфу, предположительно поступили сбросы загрязняющих веществ и массово гибла рыба.

Теги: экология
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