Фото: ИА «Башинформ» В Башкирии специалисты опровергают информацию о загрязнении реки Уфы Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 1 авг 2019. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Башкирии специалисты опровергают информацию о загрязнении водоисточника реки Уфы — реки Изяк, расположенной в Благовещенском районе. Сегодня, 1 июля в администрации района состоялось совещание по факту экологического загрязнения реки стоками находящегося рядом предприятия и ходе устранения последствий инцидента. В совещании приняли участие представители Башкирской природоохранной прокуратуры, Приуфимского управления Минэкологии, Роспотребнадзрора РБ, АО «Полиэф».

По словам и.о. главы Благовещенского района Олега Голова, источник загрязнения был установлен сразу. Им оказался завод «Полиэф», и сразу же были приняты меры по устранению и остановке дальнейших выбросов. Руководитель предприятия Михаил Юрин сообщил, что они не снимают с себя ответственности за происшествие и проводят внутреннюю проверку. Ситуация произошла внештатная, система по которой произошел слив, не предназначена для попадания туда каких-либо стоков, для этого у завода имеются очистные сооружения.

К счастью, река Изяк не входит в зону водозабора Уфы. Водозабор расположен значительно выше по течению установленного источника сброса загрязнений, и это не повлияло на качество питьевой воды, заверяют специалисты. По питьевой воде никаких отклонений в анализах и качестве воды нет, вода соответствует всем гигиеническим нормам, сообщили представители «Уфаводоканала», который берет ежедневные пробы воды на всех водозаборах. Специалисты Роспотребнадзора сообщили, что раз в два дня берут заборы проб воды, нарушений в качестве воды не выявлено, но тем не менее, в ближайшее время ситуация будет находиться под контролем. Природоохранная прокуратура продолжает проводить расследование, ожидают результаты всех взятых для проведения анализов проб воды и почвы, чтобы затем в рамках законодательства, применить к установленному нарушителю установленные законом меры наказания.

Внутренняя проверка в АО «Полиэф» закончится 12 августа, предприятие предоставит полный отчёт о содержании токсичных веществ в реке Изяк. Руководство завода заверило,что обязательно установит виновного в произошедшем, и окажет всяческое содействие в устранении последствий случившегося. Предприятие готово сотрудничать в мероприятиях по улучшению экологической ситуации в районе, и в том числе, реки Изяк. Завтра 2 августа работники «Полиэфа» выйдут на субботник: будут очищать и приводить в порядок прибрежную территорию. Такие субботники будут проводиться раз в две недели.