В республиканском онкодиспансере начал работать передвижной рентгенаппарат

УФА, 1 авг 2019. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В рамках реализации регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» национального проекта «Здравоохранение» в Республиканском клиническом онкологическом диспансере начал работу передвижной палатный рентгеновский аппарат Jolly 30 Plus. Об этом сообщает пресс-служба республиканского Минздрава.

Рентгеновский аппарат необходим для выполнения рентгенографии «на месте» при ограниченной подвижности пациента без его транспортировки в рентгеновский кабинет из отделений интенсивной терапии и реанимации, отделения паллиативной помощи, послеоперационных палат, а также по экстренным показаниям.

Аппарат обладает необходимой манёвренностью, что позволяет производить снимки пациента на любых больничных кроватях и каталках, а также на хирургических столах. Безопасное применение обусловлено быстротой и надежностью фиксации рентгенографического аппарата.