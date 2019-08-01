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В республиканском онкодиспансере начал работать передвижной рентгенаппарат

ОБЩЕСТВО

УФА, 1 авг 2019. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В рамках реализации регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» национального проекта «Здравоохранение» в Республиканском клиническом онкологическом диспансере начал работу передвижной палатный рентгеновский аппарат Jolly 30 Plus. Об этом сообщает пресс-служба республиканского Минздрава.

Рентгеновский аппарат необходим для выполнения рентгенографии «на месте» при ограниченной подвижности пациента без его транспортировки в рентгеновский кабинет из отделений интенсивной терапии и реанимации, отделения паллиативной помощи, послеоперационных палат, а также по экстренным показаниям.

Аппарат обладает необходимой манёвренностью, что позволяет производить снимки пациента на любых больничных кроватях и каталках, а также на хирургических столах. Безопасное применение обусловлено быстротой и надежностью фиксации рентгенографического аппарата.

Теги: здравоохранение
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