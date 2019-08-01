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1 августа Четверг

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Башкирии пройдет межрегиональный молодежно-студенческий форум «Территория возможностей»

ОБЩЕСТВО

УФА, 1 авг 2019. /ИА «Башинформ», Азат Гиззатуллин/.

2 и 3 августа в Куюргазинском районе соберутся участники традиционного межрегионального молодежно-студенческого форума «Территория возможностей». В нем примут участие около 300 молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, которые смогут выбрать главу «Территории возможностей». 5 кандидатов, создав свои партии и программы, получат возможность выступить перед многочисленной аудиторией. Кандидат, набравший наибольшее количество голосов, станет главой «Территории возможностей», лидером молодежного движения до следующего форума.

В администрации Куюргазинского района агентству «Башинформ» рассказали, что участники форума смогут принять участие в спортивных и туристических соревнованиях (волейбол, мини-футбол, дартс, азимутальный ход, старт на время прохождения), тренинге «Психологическое здоровье как условие успешной самореализации молодежи», интеллектуально-развлекательной игре, посвященной 100-летию образования Башкортостана «Квиз, плиз». Их ждет также концертная программа с участием звезды башкирской эстрады Ильнура Рамазанова и дискотека.

«Надеюсь, что, несмотря на непогоду, дискуссии будут жаркими, речи — пламенными, ответы — краткими и исчерпывающими! Ибо девиз Форума #Янашёл! Каждый участник должен найти то, за чем приехал, чтобы ещё раз вернуться в 2020 году! Чтобы два раза не собираться) все желающие участники форума могут сдать нормы ГТО! Будут подготовлены соответствующие площадки. Не забудьте спортивную форму», — написал на своей странице в социальной сети, приглашая всех на форум, глава администрации Куюргазинского района Юлай Ильясов.
Второй день будет посвящен теме экологии. Гости ознакомятся с деятельностью регионального оператора «Эко-сити», примут участие в увлекательном флешмобе и экологическом субботнике. Завершится форум подведением итогов и награждением победителей и призеров комплексного зачета.

Теги: Территория возможностей, молодежный форум
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