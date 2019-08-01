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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

2 августа в Башкирии вновь прогнозируется шквалистый ветер

ОБЩЕСТВО
Фото: автор

2 августа в Башкирии вновь прогнозируется шквалистый ветер Фото: автор

УФА, 1 авг 2019. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

В республике 2 августа вновь прогнозируется усиление ветра до 17-22 метра в секунду, предупреждает Главное управление МЧС России по Башкирии.

По данным Башгидромета, завтра в регионе ожидается облачная погода. Пройдут дожди, местами небольшие, по северо-востоку до сильных.

Ветер северо-западный, западный – от 7 до 12 метров в секунду, местами до 17-22 метров в секунду.

Температура воздуха ночью – от 7 до 12 градусов, днем – 12-17.

Теги: погода
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