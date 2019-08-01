2 августа в Башкирии вновь прогнозируется шквалистый ветер
2 августа в Башкирии вновь прогнозируется шквалистый ветер Фото: автор
УФА, 1 авг 2019. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.
В республике 2 августа вновь прогнозируется усиление ветра до 17-22 метра в секунду, предупреждает Главное управление МЧС России по Башкирии.
По данным Башгидромета, завтра в регионе ожидается облачная погода. Пройдут дожди, местами небольшие, по северо-востоку до сильных.
Ветер северо-западный, западный – от 7 до 12 метров в секунду, местами до 17-22 метров в секунду.
Температура воздуха ночью – от 7 до 12 градусов, днем – 12-17.