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За сутки на дорогах Башкирии травмированы 9 человек

ОБЩЕСТВО
Фото: УГИБДД МВД по РБ

За сутки на дорогах Башкирии травмированы 9 человек Фото: УГИБДД МВД по РБ

УФА, 1 авг 2019. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

За минувшие сутки на дорогах Башкирии зарегистрировано девять автомобильных аварий, в которых девять человек получили травмы.

Как сообщили в Управлении ГИБДД по республике, на проспекте Ленина в Октябрьском 32-летний местный житель за рулём «Лады Приора» наехал на электроопору. В результате аварии водитель получил травмы.

В этот же день в Уфимском районе на 7 км автодороги Мударисово — Красный Яр 42-летний уфимец за рулём Renault Logan съехал в кювет с последующим опрокидыванием. Как и в первом случае, водитель также получил травмы.

Самые частые причины смертельных ДТП и как их избежать описаны в нашем лонгриде.

Теги: ДТП
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