Фото: пресс-служба Минлесхоза РБ В Башкирии локализован один из самых крупных пожаров за сезон-2019 Фото: пресс-служба Минлесхоза РБ

УФА, 1 авг 2019. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

В Зилаирском районе локализован один из самых крупных лесных пожаров в республике, зарегистрированный в этом году.

Как сообщало агентство «Башинформ», пожар был обнаружен на территории Юлдыбаевского участкового лесничества 30 июля на площади 10 га. За сутки его площадь выросла до 76 га.

По информации Минлесхоза Башкирии, поздно вечером 31 июля пожар был локализован. В его тушении сейчас задействованы 92 человека и 32 единицы техники.

Еще один лесной пожар локализован в Бурзянском районе, на территории Бетеринского участкового лесничества. От огня пострадало 10 га леса. В ликвидации пожара участвуют семь человек, задействовано пять единиц спецтехники.

Между тем, в Зилаирском районе, на территории Кананикольского лесничества 31 июля удалось ликвидировать один лесной пожар на площади 9 га. На его тушении работали 24 человека и девять единиц техники.

Сегодня в большинстве районов республики прогнозируется невысокий — первый класс пожарной опасности. Исключение составил только Хайбуллинский район, где ожидается третий класс пожарной опасности в лесах, и Зилаирский район — четвертый класс.

Во время установления четвертого класса пожарной опасности лесные пожары возникают даже от незначительных источников огня, быстро распространяются и создают дополнительные мелкие очаги.

При пятом классе пожарной опасности природные пожары возникают от любого источника открытого огня. Горение происходит интенсивно и огонь быстро распространяется.