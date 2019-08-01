Башкирия в федеральных СМИ: Без дня рождения и льгот, как школьник из Уфы пошел на шантаж

УФА, 1 авг 2019. /ИА «Башинформ»/.

По всей России падает стоимость земельных участков. При этом в Башкирии цены на землю выросли на 5,4 процента.

Земля в цене. «Стоимость земельных участков падает по всей России. За год средняя цена за сотку земли в стране преодолела отметку в 90 тысяч рублей, снизившись на 3,3% до 87 с небольшим тысяч рублей. К такому выводу пришли эксперты портала «Авито Недвижимость», проанализировав базы предложений», — сообщила «Российская газета». При этом больше всего земля подешевела в Нижегородской области — минус 6,9% за год, средняя цена за сотку составляет чуть более 58 тысяч рублей. На 4,7% подешевела земля в Пермском крае. Сотка в Поволжье стоит чуть более 44 тысяч. В Калининградской области земля стала дешевле на 4,1% — сотка обойдется в 85 с небольшим тысяч. При этом, как поясняют эксперты, сейчас на пике спроса южные регионы страны. Особенный интерес у россиян вызывает покупка участков на побережье Крыма и в Краснодарском крае: средняя стоимость земли в этих регионах превышает цены в Московской и Ленинградской областях. Также интерес у покупателей вызывает юг Поволжья. В Саратовской области за год сотка подорожала на 10% — до 72 тысяч рублей. «На 5,4% выросли цены на землю в Башкирии — до 60,5 тысячи рублей за сотку», — отмечается в сообщении. А самые дешевые сотки — в Кемеровской области — по 28 тысяч рублей.

На Сибайском карьере в Башкирии завершили второй этап подтопления очагов тления. Как информировало ИА REGNUM, «работники Сибайского филиала Учалинского ГОКа завершили работы в рамках второго этапа консервации выработок горизонта 469 м, подэтажей 469 м/449 м, 449 м/429 м, с подтоплением дна карьера и горных выработок медно-колчеданного месторождения для локализации окислительных процессов в карьере. Первый этап подтопления начинался с отметки — 549 м». Сообщается, что «мероприятия проводились методом «мокрой» консервации, осуществлялись естественным путем за счет притока подземных вод и дополнительной воды, подаваемой в горные выработки». Во время работ проводился постоянный мониторинг выделений, температуры очагов и подземных вод — в целях контроля эффективности проектных решений по предотвращению попадания загрязняющих веществ в подземную гидросферу и местную речную сеть. «После получения результатов мониторинга специальная комиссия, куда входят представители Ростехнадзора, Росприроднадзора, администрации Сибая, примет решение о целесообразности проведения дальнейших работ», — рассказали в REGNUM

К сожалению, нет дня рождения. «Пенсионерка из Башкирии не может получить льготы, так как не знает свою дату рождения», — передали на «Пятом канале». В сюжете говорится, что «за свои 89 лет Бибикамал Гумерова день рождения не отмечала ни разу. У нее его как бы и нет. В паспорте указан только год, без числа и месяца. В мусульманской семье эту дату праздновать было не принято». Родственники забрали ее из далекого башкирского села в Челябинскую область и сейчас разбираются в истории пенсионерки. Отмечается, что «из-за отсутствия даты женщина не может получить положенных льгот». Все детали этой запутанной истории телеканал предлагает узнать в репортаже.

В лидерах по микрозаймам. «Коммерсантъ» со ссылкой на национальное бюро кредитных историй рассказал, что в России общее количество займов, выданных микрофинансовыми организациями, составило 4,54 млн. Выяснилось, что больше всего микрозаймов выдают в Москве — 185 тыс., Московской области -159 тыс. и Башкортостане -154 тыс. При этом серьезную динамику снижения числа выданных займов продемонстрировали Иркутская область (-19,8%), Алтайский (-13,0%) и Красноярский (-8,9%) края. Отмечается, что сокращение выдачи происходит только в сегменте самых небольших займов до 10 тыс. рублей.

Школьник-шантажист. «В Уфе школьник потребовал 5 млн рублей, угрожая взорвать гранту». Эта новость обошла почти все федеральные СМИ. Как передает сайт mir24 со ссылкой на источник в правоохранительных органах Башкортостана, «мальчик позвонил в экстренные службы Уфы и сообщил, что подорвет гранату, если на его счет не переведут пять миллионов рублей».

«Вести.ру» также сообщили, что «школьник поставил условие, согласно которому вышеназванную сумму ему должны были перевести на указанный счет». Звонившим оказался 12-летний подросток. Теперь этим инцидентом занимаются правоохранители, родители мальчика будут наказаны, сообщил портал.