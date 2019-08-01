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1 августа Четверг

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В полуфинал конкурса «Лидеры Башкортостана» прошли более 200 участников

ОБЩЕСТВО

УФА, 1 авг 2019. /ИА «Башинформ», Розалия Валеева/.

По итогам двух этапов дистанционного отбора в полуфинал конкурса «Лидеры Башкортостана» «Управленческая команда 2020-2025» прошли 204 участника. Дополнительно всем полуфиналистам предложено пройти еще два теста: «Универсальный опросник компетенций OPQ32» и «Мотивационный опросник MQ». Опрос необходимо пройти до 5 августа.

Стал известен портрет участника кадрового конкурса. Средний возраст — 34 года. Самому старшему — 45 лет. Большая часть из них (83 процента) — мужчины. Значительное количество участников из Уфы — 75 процентов. Из числа полуфиналистов 12 процентов — работают на госслужбе, восемь процентов занимаются добычей и переработкой ископаемых, 12 процентов — финансовой деятельностью, семь процентов заняты в строительстве, 15 процентов — промышленники. Пять процентов представляют отрасль образования и воспитания, четыре процента — науку, шесть процентов — медицину.

Проект «Лидеры Башкортостана» призван найти новых ярких, современных и талантливых управленцев. Он инициирован администрацией главы Башкирии. Главный приз конкурса — предложение о руководящей работе в госструктурах, его должны получить 50 участников.

Ранее сообщалось, что учетную запись на сайте конкурса создали 3486 человек, отправили видео-визитку — 1002, а сдали первый тест — 799, из которых ко второму тесту допущены 500 человек. Финал конкурса пройдет в прямом эфире телеканала БСТ в августе этого года.

Теги: кадровый резерв, Лидеры Башкортостана, госслужба
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