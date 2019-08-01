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В Россию с 10 августа запрещено ввозить груши и персики из Китая

ОБЩЕСТВО
Фото: из открытых источников

В Россию с 10 августа запрещено ввозить груши и персики из Китая Фото: из открытых источников

УФА, 1 авг 2019. /ИА «Башинформ», Розалия Валеева/.

Россельхознадзор приостановил поставки груш и персиков из Китая из-за их заражения карантинными объектами. Об этом сообщает «Риа Новости» со ссылкой на информацию ведомства.

Запрет вступит в силу с десятого августа. Кроме того, будут приостановлены поставки слив, нектаринов, абрикосов, алычи, вишни, черешни, яблок и айвы.

В службе заявили, что если не предпринять меры, урожай может снизиться на 30-90 процентов.

Отмечается, что в Китай неоднократно направлялись ноты из-за зараженных поставок, а также предлагалось провести инспекции мест производства, хранения и упаковки товаров.

В Россельхознадзоре пояснили, что в 1990-е годы продукцию из Китая поставляли по упрощенной схеме. Так, допускались товары из любой провинции, без ограничений по местам и районам производства.

Китай является одним из крупнейших поставщиков продукции растительного происхождения в Россию. Так, в страну ежегодно поставляют более 900 тысяч тонн продукции растительного происхождения, в том числе — более 180 тысяч тонн цитрусовых, более 190 тысяч тонн яблок, груш, слив, нектаринов, абрикосов, персиков.

Теги: продукты питания, Россельхознадзор
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