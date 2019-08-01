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В «Полиэфе» прокомментировали сообщения о причастности предприятия к загрязнению реки Изяк

ОБЩЕСТВО
Фото: из открытых источников

В «Полиэфе» прокомментировали сообщения о причастности предприятия к загрязнению реки Изяк Фото: из открытых источников

УФА, 1 авг 2019. /ИА «Башинформ», Розалия Валеева/.

Завод «Полиэф» прокомментировал сообщения о причастности к загрязнению реки Изяк в Благовещенском районе Башкирии.

Напомним, ранее природоохранная прокуратура распространила информацию о том, что причиной гибели рыбы и загрязения реки Изяк предположительно подозревают промышленные стоки «Полиэфа».

В сообщении предприятия, опубликованного на официальном сайте, говорится: «В связи с экологической ситуацией на реке Изяк сообщаем, что предприятие «Полиэф» взаимодействует с надзорными органами по расследованию причин происшествия. Предприятие не имеет промышленных стоков в реку Изяк. Все возможные каналы попадания стоков в водоем в настоящий момент изолированы, попадание стоков в реку через них исключено. Проводится постоянный мониторинг качества воды в реке, в ближайшие дни будут получены результаты независимой экспертизы».

Информация о загрязнении реки и гибели рыбы поступила в Службу спасения 26 июля. На место выехали специалисты профильных ведомств и руководители сельских поселений. Был найдет колодец и трубы, из которых текла жидкость с уксусным и тухлым запахом. В настоящее время выясняют, кому принадлежат эти объекты. Предположительно, это очистные сооружения одного из предприятий. Взяты пробы воды и почвы. Результаты исследований станут известны 2 августа.

Теги: экологическая безопасность
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