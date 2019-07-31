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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Невесте - 76, жениху - 56: в доме для престарелых в Башкирии образовалась семейная пара

ОБЩЕСТВО
Фото: Госкомитет РБ по делам юстиции

Невесте - 76, жениху - 56: в доме для престарелых в Башкирии образовалась семейная пара Фото: Госкомитет РБ по делам юстиции

УФА, 31 июл 2019. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В отделении стационарного социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов в Шаранском районе Октябрьского дома-интерната для престарелых появилась семейная пара. Об этом сообщает пресс-служба Государстенного комитета республики по делам юстиции.

Сотрудники местного отдела ЗАГС зарегистрировали брак 56-летнего Анатолия Почуева и 76-летней Минлифы Фаткуллиной. Молодоженам вручили свидетельство о заключении брака, поздравительное письмо от врио главы региона и памятные подарки. Торжественная регистрация брака состоялась в селе Базгиево Шаранского района. В доме престарелых для молодоженов выделили отдельную комнату.

Теги: дом-интернат для престарелых
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